CONVOCATORIA: SUMATE AL PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS EN VILLA LA ANGOSTURA

La Secretaría de Desarrollo Humano invita a la comunidad a participar de este programa de acogimiento familiar temporal para niños, niñas y adolescentes que hoy necesitan un entorno de cuidado, afecto y protección.

¿De qué se trata?

Es brindar un hogar transitorio a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo una medida de protección excepcional, garantizando su derecho a vivir en familia mientras se resuelve su situación jurídica.

Diferencia clave con la Adopción:

El acogimiento es temporal y no genera un vínculo permanente. Por otro lado, la adopción es un proceso judicial para una familia permanente. Quienes se inscriban en Familias Solidarias no deben estar anotados en el Registro de Adopción (RUA).

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeljHfX3CAKO1273Y45X4J72kzphN5dMW1tCKHlnxvn3dCXMg/viewform?usp=publish-editor

Requisitos para postularse:

Ser mayor de 25 años.No poseer antecedentes penales ni ser deudor alimentario.No figurar en registros de violencia familiar/género.No formar parte del RUA (registro único de adopción).📍