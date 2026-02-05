Angostura Informa

La Municipalidad convocará a un nuevo proceso para la asignación de licencias de taxis y remises

Feb 5, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el día de la fecha, fue convocada la Junta Evaluadora designada para el proceso de Licitación de licencias de taxis y remises.

Atento al dictamen emitido por la Auditoría Municipal y a las impugnaciones presentadas durante el desarrollo del procedimiento, la Junta Evaluadora resolvió declarar la nulidad del proceso de Licitación, a fin de resguardar los principios de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

En este marco, se comunica que, a la mayor brevedad posible, se convocará a un nuevo proceso de asignación de licencias, el cual se realizará mediante un Concurso de Oposición y Antecedentes, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 3333/2018, artículos 41° a 49°.

Asimismo, se informa que los montos abonados en concepto de compra de pliego y garantías (mantenimiento de oferta e impugnación) serán reintegrados a los postulantes correspondientes, conforme el procedimiento administrativo que oportunamente será comunicado.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la normativa vigente en todos los procesos administrativos.

