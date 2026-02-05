La Municipalidad convocará a un nuevo proceso para la asignación de licencias de taxis y remises

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el día de la fecha, fue convocada la Junta Evaluadora designada para el proceso de Licitación de licencias de taxis y remises.

Atento al dictamen emitido por la Auditoría Municipal y a las impugnaciones presentadas durante el desarrollo del procedimiento, la Junta Evaluadora resolvió declarar la nulidad del proceso de Licitación, a fin de resguardar los principios de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

En este marco, se comunica que, a la mayor brevedad posible, se convocará a un nuevo proceso de asignación de licencias, el cual se realizará mediante un Concurso de Oposición y Antecedentes, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 3333/2018, artículos 41° a 49°.

Asimismo, se informa que los montos abonados en concepto de compra de pliego y garantías (mantenimiento de oferta e impugnación) serán reintegrados a los postulantes correspondientes, conforme el procedimiento administrativo que oportunamente será comunicado.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la normativa vigente en todos los procesos administrativos.