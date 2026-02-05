Fuerte despliegue preventivo para la Fiesta Nacional de los Jardines 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el marco de la Fiesta Nacional de los Jardines, se implementará un operativo de seguridad integral, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y resguardar a vecinos, vecinas y visitantes.

El dispositivo fue planificado de manera articulada entre el Ejecutivo municipal, la Policía de la Provincia y fuerzas federales, priorizando la prevención, el orden y el cuidado de la comunidad.

🔹 Despliegue de efectivos y organización internaEl operativo contará con más de 50 efectivos policiales, distribuidos estratégicamente de la siguiente manera:

• Un cuadrante interno dentro del predio, con entre 20 y 30 efectivos destinados a tareas de prevención y patrullaje permanente.

• Tres puntos de ingreso con control y cacheo preventivo, para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y evitar el ingreso de elementos prohibidos.

• Una base de operaciones instalada dentro del predio, con casilla/gazebo operativo, que funcionará como centro de coordinación durante toda la fiesta.

🔹 Anillos de seguridad y controles externosEl esquema incluye un sistema de anillos de seguridad escalonados:

• Un anillo inmediato al predio, con presencia policial y monitoreo constante.

• Un anillo ampliado desde Muelle de Piedra hasta Arauco, donde se realizarán:

• Controles de alcoholemia.

• Controles vehiculares y ordenamiento del tránsito.

• Operativos coordinados entre Policía, Agencia de Seguridad y Gendarmería.

Asimismo, se contará con personal especializado en prevención de delitos complejos, que desarrollará tareas de apoyo operativo dentro del evento.

🔹 Refuerzo tecnológico

En esta edición, se instalarán tres o cuatro cámaras adicionales de videovigilancia en la periferia del predio, ampliando el sistema de monitoreo y fortaleciendo la cobertura preventiva en puntos estratégicos.

Desde el Municipio destacaron que este operativo responde a una planificación anticipada y responsable, acorde a la expectativa de asistencia y a la magnitud que ha adquirido la Fiesta Nacional de los Jardines en los últimos años.

La Municipalidad invita a la comunidad a acompañar el evento con responsabilidad y respeto por las indicaciones del personal afectado al operativo.