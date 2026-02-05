Apertura de Sobres – Segundo Llamado Licitación N° 4/2025, Contratación del Servicio de Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patógenos.

.En el día de hoy 5 de febrero, se realizó la apertura de Sobres del Segundo Llamado a Licitación N° 4/2025, para la contratación del servicio de Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patógenos”.

De la actividad participaron, el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Lic. Paula Zunino, la Concejal Noelia Figueroa, el Subsecretario de Hacienda y Modernización, Julián Dorre, junto a representantes de todos los bloques del Órgano Legislativo.Estuvo presente como veedora y garantizando la transparencia, la Auditora Municipal, Roxana Beatriz Diez, acompañada de la Auditora Suplente, María Eugenia, Episcopo.

La apertura de sobres se desarrollo de forma normal, presentandose en esta oportunidad, un solo oferente, quien presento la documentación solicitada en el pliego, en tiempo y forma, siendo pre adjudicado como único oferente.