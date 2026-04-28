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Municipalidad de Villa la Angostura

Bajas temperaturas: calefaccioná de forma segura.

Abr 28, 2026

Ante la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de Villa La Angostura recuerda la importancia de tomar precauciones al momento de calefaccionar los hogares.
El uso inadecuado de braseros, estufas o calentadores puede generar riesgos graves para la salud, como la intoxicación por monóxido de carbono. Por eso, es fundamental evitar su utilización en espacios cerrados sin ventilación y optar siempre por alternativas seguras.


En caso de no contar con otra opción, se recomienda ventilar los ambientes todos los días, mantener una abertura mínima de aire, utilizar los artefactos por el menor tiempo posible y nunca dormir con ellos encendidos. Además, encender y apagar estos elementos siempre fuera del hogar.

Cuidarnos es una responsabilidad de todos. Ante cualquier síntoma como dolor de cabeza, mareos o náuseas, ventilá el ambiente y consultá de inmediato al sistema de salud.

By Prensa Vla

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