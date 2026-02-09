Angostura Informa

Expedición Tecnológica en Villa La Angostura – programación y robótica al aire libre.

Feb 8, 2026

El Ministerio de Educación recorre sus regiones con una propuesta educativa al aire libre para niñas, niños y jóvenes de 5 a 18 años.

Este lunes 9 de febrero, en el horario de 16 a 20, los equipos de facilitadores coordinarán las actividades para las que no se requiere inscripción previa, y que tendrán propuestas diferenciadas por edad para estimular la curiosidad y el aprendizaje a partir de diversos dispositivos tecnológicos. Las y los participantes recibirán también una guía impresa con actividades e ideas para seguir desarrollando habilidades.


A través de distintas estaciones, podrán conocer y experimentar con robótica y programación: placas micro:bit, kits Creabot, Codit.

Organiza la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización del Ministerio de Educación.

