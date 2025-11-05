Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Desarrollo Local Vivero

Entrega de plantines en el Barrio Mallín.

Nov 5, 2025

La Dirección de Desarrollo Local perteneciente a la Secretaría de Gobierno en conjunto con el Vivero Municipal, llevó adelante la entrega de 650 plantines en el playón del Barrio El Mallín.

Esta iniciativa busca promover el cuidado del ambiente, el embellecimiento de los espacios públicos y la participación comunitaria a través de la forestación y el trabajo conjunto entre vecinos e instituciones.

Desde el municipio se destaca el compromiso de las áreas involucradas y la colaboración de los vecinos del barrio, que acompañaron activamente la jornada.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines.

Oct 29, 2025
Desarrollo Local

Nueva Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines.

Oct 23, 2025
Desarrollo Local

La Dirección de Desarrollo Local abre nueva capacitación: Potencia tu Negocio o emprendimiento.

Oct 23, 2025

Otras noticias

Desarrollo Local Vivero

Entrega de plantines en el Barrio Mallín.

5 noviembre, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Proyección y charla sobre la prevención de incendios en la Patagonia.

5 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Condolencias por el fallecimiento de Pabla Lucila Sánchez.

4 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura: la Subsecretaría de Trabajo consolida su labor conjunta con el Municipio.

4 noviembre, 2025 Prensa Vla