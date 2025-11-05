Entrega de plantines en el Barrio Mallín.

La Dirección de Desarrollo Local perteneciente a la Secretaría de Gobierno en conjunto con el Vivero Municipal, llevó adelante la entrega de 650 plantines en el playón del Barrio El Mallín.

Esta iniciativa busca promover el cuidado del ambiente, el embellecimiento de los espacios públicos y la participación comunitaria a través de la forestación y el trabajo conjunto entre vecinos e instituciones.

Desde el municipio se destaca el compromiso de las áreas involucradas y la colaboración de los vecinos del barrio, que acompañaron activamente la jornada.