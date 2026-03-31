Villa La Angostura reconoció a los mejores parques y jardines 2026.



La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Hacienda y Modernización, oficializó mediante el Decreto N° 761/2026 el reconocimiento a los ganadores del concurso “Mejores Parques y Jardines”, en el marco de la Fiesta de los Jardines 2026.



De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N° 4207/24, los participantes que resultaron ganadores en sus respectivos barrios serán beneficiarios de la exención del pago de tasas retributivas por el período de un semestre del año en curso, como incentivo y reconocimiento a su compromiso con el cuidado del entorno y el embellecimiento de la localidad.

El reconocimiento fue otorgado durante el acto oficial de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines. A continuación, se detallan los ganadores por barrio:

Puerto Manzano

1° Puesto Jardín: Graciela Prevosti

Faldeo del Bayo

1° Puesto Jardín: María Noel Buyo

1° Puesto Parque: Germán Van der Heyden

Las Balsas

1° Puesto Jardín: Graciela Passarelli

Las Piedritas

1° Puesto Jardín: María Ester Damas

El Cruce

1° Puesto Parque: Graciela Rubial de Vilugrón

1° Puesto Jardín: Jorge Luis Zimbello

El Once

1° Puesto Jardín: Francisco Murcia

Rincón del Bayo

1° Puesto Jardín: Elsa Silva

7 Lagos

1° Puesto Jardín: Carolina Rizzo

Norte

1° Puesto Jardín: Eduardo Sisterna

1° Puesto Parque: Beatriz Tyczynski

Lomas del Correntoso

1° Puesto Parque: Alicia Sallago

1° Puesto Jardín: María Lis Toledo

Epulafquen

1° Puesto Parque: Dolores Branca

1° Puesto Jardín: Yanina Fernández

Bandurrias

1° Puesto Parque: Leonardo Andrea Burzacca



Desde el Municipio se destaca y agradece el compromiso de cada vecino y vecina que, a través de su dedicación, contribuye al cuidado del ambiente y al embellecimiento de Villa La Angostura, fortaleciendo así la identidad de cada barrio.