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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Licitación Pública: nueva convocatoria para el mantenimiento de establecimientos educativos de Villa La Angostura.

Jul 15, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa que se encuentra abierta la Licitación Pública N.º 15/2026 – Primer Llamado, destinada a la contratación del servicio de mantenimiento general de los establecimientos educativos de la localidad.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios escolares de Villa La Angostura, contribuyendo al correcto funcionamiento de las instituciones educativas y al bienestar de toda la comunidad educativa.
Los interesados podrán consultar y retirar los pliegos conforme a las condiciones y plazos establecidos en la presente convocatoria.

1552-Decreto-Licitacion-Publica-N-15-2026-Primer-Llamado-Mantenimiento-General-de-Establecimientos-Educativos-de-Villa-La-Angostura-Zona-Unica-1-6Descarga
PGBC-MANTENIMIENTO-DE-ESCUELAS-REVISADO-y-MODIFICADO-1-6Descarga

By Prensa Vla

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