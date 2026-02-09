Angostura Informa

El Secretario de Atención al Vecino se reunió con el Presidente de Puerto Manzano

Feb 8, 2026

En el día de ayer, El Secretario de Atención al Vecino, Alejo Grecchi, junto al Subsecretario del Area, César Calderón, se reunieron con el Presidente de la Junta Vecinal de Puerto Manzano, Luis González, de la cual también participo Ricardo Regis, vecino del Barrio.
La reunión tuvo un temario en particular que fueron las inquietudes viales que tienen en el Barrio y el estacionamiento en Playa Picnic; los distintos puntos de vista fueron expresados por los participantes de la reunión, llegando a un entendimiento que en las próximas semanas volverán a reunirse para diagramar una solución en conjunto.
La Secretaría de Atención al Vecino de Villa la Angostura, se encuentra trabajando en un relevamiento de diferentes espacios públicos de nuestra localidad, poniendo en valor estos lugares y estableciendo objetivos de corto y mediano plazo en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.

By Prensa Vla

