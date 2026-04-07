El Municipio presenta su nuevo organigrama tras la aprobación del Presupuesto 2026

Con la aprobación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura formalizó su nuevo organigrama, consolidando una estructura más eficiente, con menos áreas políticas y mayor capacidad de gestión.

La organización institucional queda encabezada por el Intendente Javier Murer y la Viceintendenta Tamara Martínez, a quienes le reportan en forma directa la Subsecretaría de Prensa y la Asesoría Legal y a su vez se estructura en las siguientes Secretarías:

Secretaría de Gobierno: Cr. Juan Pablo Naretti Subsecretaría de Capital Humano: Marcelo Hermosilla A cargo: Dirección de RRHH, Salud Ocupacional, Sueldos, Higiene, Centro Municipal de Primeras Infancias. Subsecretaría de Deporte: Walter Espíndola A cargo: Dirección de Deportes Subsecretaría de Cultura: Walter Ércoli A cargo: Dirección de Cultura Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial: Milton Maraboli A cargo: Dirección de Tránsito, Protección Civil y Observatorio Vial.

Cr. Juan Pablo Naretti

Secretaría de Hacienda y Modernización: Pablo Cabrera Subsecretaría de Hacienda y Modernización: Julián Dorré A cargo: Dirección de Comercio, Recupero y Recaudaciones, Modernización y Sistemas, Coordinación Contable.

Pablo Cabrera

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas: Arq.Andrea Aldea Subsecretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas: Federico Capristo. A cargo: Dirección de Obras Particulares y Dirección de Medio Ambiente.

Arq.Andrea Aldea

Secretaría de Servicios Públicos: Paulina Goycochea Subsecretaría de Servicios Públicos: Eduardo Mendoza A cargo: Coordinación GIRSU, Dirección de Agua Potable, Dirección de Servicios Generales

Paulina Goycochea

Secretaría de Turismo: Lic. Jimena Aguilar Subsecretaría de Turismo: Lic. Lorena Reumann A cargo de: Dirección de Turismo y Jefatura de Informantes Turísticos.

Lic. Jimena Aguilar

Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables: Lic. Paula Zunino Subsecretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables: Marina Roma A cargo: Desarrollo Local, Sala de Elaboración, Dirección de Centros de Día (CET y Amancay), Oficina de Empleo, Área de la Mujer, Diversidad, Zoonosis, Bromatología, Accesibilidad, Fablab, Personas Mayores, Juventudes, Consejos y Municipios y Comunidades Saludables.

Lic. Paula Zunino

Secretaría de Atención al Vecino: Alejo Silva Grechi Subsecretaría de Atención al Vecino: César Calderón A cargo: Atención al Vecino y Vivero Municipal

Alejo Silva Grechi

Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo: Lic. Franca Cendra

Secretaría de Desarrollo Humano: Lic. Fernanda Condori Subsecretaría de Desarrollo Humano: Lic. Ana Julia Enrique A cargo: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, CCI, Dispositivos de Cuidado, Fortalecimiento Social y Comunitario

Lic. Fernanda Condori

Cabe destacar que cinco de los cargos políticos designados son cubiertos por agentes de planta municipal, lo que no implica un incremento en el costo de la estructura del Ejecutivo.

Asimismo, la reducción de la planta política generará un ahorro estimado de 300 millones de pesos anuales, consolidando una administración más ordenada, con áreas definidas y equipos de trabajo orientados a mejorar la gestión y la prestación de servicios para los vecinos.