El Ejecutivo elevará un proyecto para agilizar una obra clave de gas en la Manzana K

El Departamento Ejecutivo Municipal elevará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para solicitar la autorización de una contratación directa, por vía de excepción, que permita ejecutar la obra “Muro de gaviones para red de gas – Manzana K”, luego de que el proceso licitatorio concluyera sin posibilidad de adjudicación.

La iniciativa se sustenta en que el Municipio ya cumplió con todas las instancias técnicas, administrativas, de control y legislativas previstas por la Carta Orgánica Municipal. El expediente demandó meses de trabajo, desde la elaboración del proyecto y los estudios técnicos, la intervención de la Auditoría Municipal, el tratamiento y aprobación de la ordenanza que autorizó el llamado a licitación, la convocatoria a empresas y la apertura de ofertas. Sin embargo, solo se presentó un oferente y la propuesta económica superó el presupuesto oficial, motivo por el cual la licitación fue declarada desierta.

Frente a este escenario, el Ejecutivo entiende que insistir con un nuevo llamado licitatorio difícilmente modifique el resultado y solo implicaría seguir postergando una obra que continúa siendo una necesidad para los vecinos de la Manzana K.

El proyecto propondrá utilizar el mecanismo excepcional previsto en la Carta Orgánica para estos casos, permitiendo concretar la contratación directa cuando las circunstancias objetivas demuestran que repetir el procedimiento ordinario solo generaría nuevas demoras sin garantizar un resultado diferente.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el Estado debe garantizar la transparencia y el control de los procesos, pero también la capacidad de brindar respuestas oportunas.

“Cuando una obra ya atravesó durante meses todas las instancias técnicas, administrativas, de control y legislativas, y aun así no puede ejecutarse por circunstancias ajenas a la Administración, corresponde utilizar las herramientas que la propia Carta Orgánica prevé para evitar que la burocracia siga demorando soluciones. Los vecinos necesitan respuestas concretas y un Estado que, además de controlar, tenga la capacidad de actuar con eficiencia y en tiempos razonables.”