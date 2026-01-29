El Intendente Javier Murer mantuvo una reunión de coordinación en materia de seguridad

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, mantuvo hoy una reunión de trabajo con autoridades de la Policía de la Provincia del Neuquén, en el marco de la planificación y el refuerzo de las acciones de seguridad de cara a la temporada turística y a la Fiesta Nacional de los Jardines.

Durante el encuentro se realizó la presentación formal del nuevo Comisario Inspector Miguel Poblete, quien asumió como coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, así como también del Comisario Luis Pérez, segundo jefe de la Comisaría N° 28. Asimismo, participó el Comisario Mayor Guillermo Alfaro, junto al Subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Milton Maraboli.

En la reunión se abordaron distintos ejes vinculados a la seguridad, entre ellos los refuerzos operativos previstos para la temporada, la seguridad durante la Fiesta Nacional de los Jardines, las áreas de coordinación interinstitucional, y el fortalecimiento de los sistemas de cámaras de seguridad y videovigilancia.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una planificación conjunta y articulada, priorizando la prevención y el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, con el fin de garantizar la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes.

