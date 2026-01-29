Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer mantuvo una reunión de coordinación en materia de seguridad

Ene 28, 2026

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, mantuvo hoy una reunión de trabajo con autoridades de la Policía de la Provincia del Neuquén, en el marco de la planificación y el refuerzo de las acciones de seguridad de cara a la temporada turística y a la Fiesta Nacional de los Jardines.
Durante el encuentro se realizó la presentación formal del nuevo Comisario Inspector Miguel Poblete, quien asumió como coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, así como también del Comisario Luis Pérez, segundo jefe de la Comisaría N° 28. Asimismo, participó el Comisario Mayor Guillermo Alfaro, junto al Subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Milton Maraboli.
En la reunión se abordaron distintos ejes vinculados a la seguridad, entre ellos los refuerzos operativos previstos para la temporada, la seguridad durante la Fiesta Nacional de los Jardines, las áreas de coordinación interinstitucional, y el fortalecimiento de los sistemas de cámaras de seguridad y videovigilancia.
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una planificación conjunta y articulada, priorizando la prevención y el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, con el fin de garantizar la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Se convoca a Concurso de Precios para la adquisición de viviendas.

Ene 28, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Comienza la 9ª edición del Verano Teatral y de Artes Escénicas en Villa La Angostura

Ene 28, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Proceso de Evaluación concurso Adjudicación de Licencias de Taxi y Remisse.

Ene 27, 2026

Otras noticias

Sin categoría

Camerata de los 7 Lagos y Sonidos de Huemul, en el marco del Festival de los Siete Lagos 2026.

28 enero, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

PROHIBIDO EL INGRESO DE PERROS A LAS PLAYAS DE VILLA LA ANGOSTURA

28 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer mantuvo una reunión de coordinación en materia de seguridad

28 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Corte programado – EPEN

28 enero, 2026 Prensa Vla