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Municipalidad de Villa la Angostura

El Centro de Día “Amancay” cumple 10 Años.

Mar 28, 2026

En el dia de ayer, el Intendente Javier Murer, junto a la Vice Intendente, Tamara Martinez, estuvieron presentes en el festejo por los 10° años del Centro de Día “Amancay”, en la celebración estuvieron presentes funcionarios del Gabinete Municipal, Acompañantes Terapéuticos que desempeñan allí su trabajo como así también usuarios de este servicio.

El Centro de Día Amancay es un dispositivo de salud comunitaria que brinda asistencia terapéutica ambulatoria a personas mayores de 18 años. En Villa La Angostura, el dispositivo funciona mediante un convenio entre el Municipio y el sistema de salud provincial, quien aporta los profesionales y el Municipio garantiza el espacio físico y los y las talleristas.

Las prácticas desarrolladas se encuadran en la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657 y forman parte de la red de atención del Sistema Público Provincial de Salud, correspondiendo al segundo nivel de atención. El ingreso de las personas usuarias se realiza por derivación desde los Centros de Salud o el Hospital de referencia.

By Prensa Vla

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