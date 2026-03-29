El pavimento del barrio El Mallín sigue avanzando.

La obra de Pavimentación del Barrio El Mallin, contempla la colocación de aproximadamente 15.000 metros cuadrados de pavimento y más de 1.800 metros lineales de cordón cuneta. Los trabajos comenzaron en la calle Paisil, entre Leufu y Chumuy y hoy se encuentra en un muy buen grado de avance y se espera que mejoren la conectividad urbana y la calidad de vida de los residentes del Barrio.

El intendente Javier Murer, la Vice Intendente, Tamara Martinez, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, recorrieron la obra y destacaron que es una deuda pendiente con el barrio y parte de un plan integral de urbanización. La empresa CODI S.A. es la encargada de ejecutar los trabajos, que avanzan según los plazos previstos.