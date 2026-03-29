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Municipalidad de Villa la Angostura

El pavimento del barrio El Mallín sigue avanzando.

Mar 28, 2026

La obra de Pavimentación del Barrio El Mallin, contempla la colocación de aproximadamente 15.000 metros cuadrados de pavimento y más de 1.800 metros lineales de cordón cuneta. Los trabajos comenzaron en la calle Paisil, entre Leufu y Chumuy y hoy se encuentra en un muy buen grado de avance y se espera que mejoren la conectividad urbana y la calidad de vida de los residentes del Barrio.

El intendente Javier Murer, la Vice Intendente, Tamara Martinez, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, recorrieron la obra y destacaron que es una deuda pendiente con el barrio y parte de un plan integral de urbanización. La empresa CODI S.A. es la encargada de ejecutar los trabajos, que avanzan según los plazos previstos.

By Prensa Vla

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