La Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura informa el balance de los operativos de control y prevención realizados en conjunto con la Policía de la Provincia del Neuquén, en la noche del 29 de marzo del corriente año.

El control de alcoholemia a los automovilistas dio inicio a las 03:00 am. y se prolongó hasta la hora 08:30 de esta mañana.

Durante ese período se realizaron un total de 111 controles vehiculares, los cuales arrojaron un resultado de 8 alcoholemias con resultado positivo (1.14 g/la, 1.47, 0.80, 1.46, 1.37, 0.80, 0.57, 0.79) y se registraron 6 infracciones por fuga.

En total, se labraron 14 actas de infracciones de tránsito.

Desde el Municipio se destaca el trabajo conjunto con la Policía y se recuerda la importancia de respetar las normas de seguridad vial y ser responsables al momento de conducir.