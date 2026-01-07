Angostura Informa

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

CUIDEMOS LO QUE ES DE TODOS

Ene 7, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura solicita a vecinos, vecinas y visitantes extremar el cuidado de los espacios públicos.
Durante la semana pasada se realizaron tareas de embellecimiento y plantación en la Plaza San Martín, trabajos llevados adelante por el personal del Vivero Municipal, con el objetivo de mejorar este espacio central para el disfrute de toda la comunidad.
Sin embargo, en el día de ayer se constató que plantas recientemente colocadas fueron dañadas, lo que afecta no solo al espacio público, sino también al esfuerzo y compromiso del personal municipal que trabaja para mantener y mejorar nuestra localidad.

Desde el Municipio pedimos responsabilidad y respeto:

  • No dañar plantas ni canteros
  • Respetar los espacios verdes
  • Cuidar el trabajo realizado
    Cuidar lo público es una responsabilidad compartida. Cada gesto cuenta para mantener una Villa La Angostura más linda, ordenada y sustentable.

