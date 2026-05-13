Corte Programado de Energía – EPEN

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas a requerimiento de terceros, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 13 hs

Miércoles 13: en Media Tensión, desde “Subestación Pitigüe”. Barrio afectado : Villa Correntoso . Calles afectadas: Las Gaviotas, Parte de C. del Cóndor, Las Hualas, Las Diucas, Los Charcanes, Águilas Moras y Las Avutardas.

: Villa Correntoso Las Gaviotas, Parte de C. del Cóndor, Las Hualas, Las Diucas, Los Charcanes, Águilas Moras y Las Avutardas. Jueves 14: en Baja Tensión, desde “Subestación B° Norte”. Barrio Afectado: Norte. Calles Afectas: Siete Lagos entre Chos Malal y Libertad; Huiliches entre Pehueches y Siete Lagos, Comahue entre Chos Malal y Topa Topa; Confluencia entre Huiliches y Collon Cura.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.