Corte de Energía Programado – EPEN

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará tres cortes programados de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas de poda de emergencia y a requerimiento de terceros, conforme al siguiente detalle:

Cortes programados: en horario de 8 a 13 hs

Poda de emergencia:

Miércoles 17 y jueves 18: Alimentador Cumelen, Apéndice “La Privada”. Barrios Afectados: Parte de Country Club Cumelen zona Paihuen.

Requerimiento de Terceros:

Miércoles 17: Alimentador Cumelen desde “Cámara Bahía Manzano.” Barrios afectados: Puerto Manzano, Península de Puerto Manzano.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios