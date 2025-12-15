Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Corte de Energía Programado – EPEN

Dic 15, 2025

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará tres cortes programados de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas de poda de emergencia y a requerimiento de terceros, conforme al siguiente detalle:

Cortes programados: en horario de 8 a 13 hs

  • Poda de emergencia:

Miércoles 17 y jueves 18: Alimentador Cumelen, Apéndice “La Privada”. Barrios Afectados: Parte de Country Club Cumelen zona Paihuen.

  • Requerimiento de Terceros:

Miércoles 17: Alimentador Cumelen desde “Cámara Bahía Manzano.” Barrios afectados: Puerto Manzano, Península de Puerto Manzano.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios

By Prensa Vla

