CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN



El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas de mantenimiento correctivo, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 12 hs

Martes 18: en Baja Tensión, desde “Subestación B° Peumayen 2”. Barrio afectado: Parte de Peumayen. Calles afectadas: L. Barbagelata; Ávila entre Marimón y Tolosa; Barría entre JL Balbagelata y Quintana.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.