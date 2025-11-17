Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

Nov 17, 2025


El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas de mantenimiento correctivo, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 12 hs

  • Martes 18: en Baja Tensión, desde “Subestación B° Peumayen 2”. Barrio afectado: Parte de Peumayen. Calles afectadas: L. Barbagelata; Ávila entre Marimón y Tolosa; Barría entre JL Balbagelata y Quintana.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Las Balsas.

Nov 17, 2025
Comunicado

🚧 Cortes de tránsito – Carrera Tria “Chichi Irizar”

Nov 15, 2025
Comunicado

COMUNICADO– CORTE DE RUTA DURANTE EL GRAN FONDO 7 LAGOS

Nov 15, 2025

Otras noticias

Deportes Secretaria de Turismo

La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Las Balsas.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Comenzó en Villa La Angostura el “Patagonia Synuclein Workshop 2025”

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a Deportistas Angosturenses, que representarán a Argentina en el Freeride internacional, esqui fuera de pista.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla