Comunicado

Corte de Energia programado – EPEN

Ene 5, 2026

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas de poda de emergencia, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 6 a 8 hs

  1. Miércoles 7: Alimentador Correntoso desde Reconectador; anillado por Lengas (Cámara Bombeo Abierta), anillado por Margaritas; (Cámara Montañés Abierta). Barrios Afectados: Siete Lagos entre Del Maitén y Bv. Quetrihué; Tres Cerros (Del Maitén y Del Pehuén), Norte, Mudón 60. Instituciones: CEPEM Nº 68, Escuela Nº 353 y Escuela Especial Nº 18.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

