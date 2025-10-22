Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

HOY MIERCOLES 22 DE OCTUBRE – CORTE DE CALLE POR ACTO EL ANIVERSARIO COMISARÍA 28

Oct 22, 2025

En el marco del 122° Aniversario de la Comisaría N°28, se informa a la comunidad que la Avenida Arrayanes permanecerá cortada al tránsito vehicular particular entre las calles Inacayal y Cerro Bayo.

El acto oficial está previsto para las 11:30 horas, momento en que se realizará el corte total de circulación para vehículos particulares.
La normalización del tránsito se prevé a partir de las 13:00 horas. SE RECOMIENDA UTILIZAR LAS CALLES ALTERNATIVAS PARA SU MEJOR CIRCULACION, EVITANDO INCOVENIENTES y respetar las indicaciones del personal a cargo del operativo.

By Prensa Vla

