HOY MIERCOLES 22 DE OCTUBRE – CORTE DE CALLE POR ACTO EL ANIVERSARIO COMISARÍA 28

En el marco del 122° Aniversario de la Comisaría N°28, se informa a la comunidad que la Avenida Arrayanes permanecerá cortada al tránsito vehicular particular entre las calles Inacayal y Cerro Bayo.

El acto oficial está previsto para las 11:30 horas, momento en que se realizará el corte total de circulación para vehículos particulares.

La normalización del tránsito se prevé a partir de las 13:00 horas. SE RECOMIENDA UTILIZAR LAS CALLES ALTERNATIVAS PARA SU MEJOR CIRCULACION, EVITANDO INCOVENIENTES y respetar las indicaciones del personal a cargo del operativo.