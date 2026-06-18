Convocatoria abierta para informante turístico – Secretaría de Turismo.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra abierta una nueva convocatoria para cubrir un cargo de Informante Turístico en la Secretaría de Turismo.

La cobertura del puesto responde a la vacante generada por la renuncia de un colaborador, por lo que se convoca a cubrir un (1) cargo bajo la modalidad de locación de servicios (monotributista)

Ingresa al link de inscripción:

Alli se detallan los requisitos y condiciones de la convocatoria:

https://docs.google.com/forms/d/1YAJItBG6zY7ZLQlG2I-gRzj-5BtzUQ-uEbImfI5PKs0/edit?urp=gmail_link