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Información de Villa La Angostura

Secretaria de Turismo

Convocatoria abierta para informante turístico – Secretaría de Turismo.

Jun 18, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra abierta una nueva convocatoria para cubrir un cargo de Informante Turístico en la Secretaría de Turismo.

La cobertura del puesto responde a la vacante generada por la renuncia de un colaborador, por lo que se convoca a cubrir un (1) cargo bajo la modalidad de locación de servicios (monotributista)

Ingresa al link de inscripción:
Alli se detallan los requisitos y condiciones de la convocatoria:

https://docs.google.com/forms/d/1YAJItBG6zY7ZLQlG2I-gRzj-5BtzUQ-uEbImfI5PKs0/edit?urp=gmail_link

By Prensa Vla

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