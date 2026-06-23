Capacitación sobre derechos del consumidor para personal de Turismo.

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor, a través de la Dirección de Articulación Interior, llevó adelante una capacitación destinada al personal de la Secretaría de Turismo, con el objetivo de fortalecer conocimientos sobre derechos de consumidores y usuarios, atención al público y buenas prácticas en la prestación de servicios turísticos.

Durante la jornada también se abordó el funcionamiento de la Ventanilla Única Federal (VUF), herramienta que permite gestionar consultas, reclamos y denuncias de consumidores de manera ágil y eficiente en todo el país, garantizando el acceso a sus derechos.

Asimismo, se recordó que en el sitio web oficial de la Municipalidad de Villa La Angostura se encuentra disponible el botón de acceso a la Ventanilla Única Federal, desde donde los vecinos y visitantes pueden realizar consultas y reclamos de manera sencilla y gratuita.

Estas instancias de formación fortalecen el trabajo articulado entre organismos y contribuyen a brindar una atención de mayor calidad a residentes y visitantes.