Convocatoria abierta – Auditor/a suplente Municipal de Villa La Angostura

La Auditoría Municipal de Villa La Angostura convoca a Abogados, Contadores Públicos Nacionales o profesionales con formación similar a postularse para dos (2) puestos vacantes bajo el régimen de contratados.

Asimismo, se abre la convocatoria para cubrir el cargo de Auditor Suplente “ad hoc”, cuya función será asistir al Auditor Titular en sus tareas y reemplazarlo en caso de imposibilidad temporal.

Requisitos y postulación

Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae y solicitar entrevista a través de los siguientes medios de contacto: auditor@villalaangostura.gov.ar

TEL: 294-4241579