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Municipalidad de Villa la Angostura

Conmemoración por el 25 de Mayo en Villa La Angostura

May 25, 2026

Con una importante participación de vecinos e instituciones de la comunidad, se realizó este lunes 25 el emotivo Acto Conmemorativo por el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo en la Plaza San Martín de nuestra localidad.
La Ceremonia estuvo encabezada por el Intendente Javier Murer, acompañado por la Viceintendenta Tamara Martínez, junto Concejales, representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Comisaría N°28 de nuestra localidad, Parques Nacionales, funcionarios del Gabinete Municipal, representantes del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, Brigadistas perteneciente a la Agrupación de Búsqueda y Rescate, alumnos, docentes y directivos de los distintos establecimientos educativos, quienes participaron con sus banderas de Ceremonia y acompañaron con gran compromiso y respeto esta importante celebración patria junto a un numeroso público que se hizo presente.
En conmemoración de esta fecha histórica que marcó el inicio del proceso de independencia de nuestro país, la comunidad se reunió para rendir homenaje a los valores patrios, en una jornada cargada de emoción, identidad y encuentro.
Durante el Acto se vivió un momento cultural el cual estuvo a cargo de la agrupación de danza folklórica “El Reencuentro” junto a la agrupación “El Gaucho”, quienes aportaron música, baile, color y alegría a la jornada. Las palabras alusivas, estuvieron a cargo de la Concejal Maria Eugenia Ceraso, quien pronunció un gran discurso rescatando los valores de unidad, trabajo y compromiso.
Al finalizar la ceremonia los asistentes pudieron compartir un chocolate caliente preparado por el personal del CCI.
Desde el Municipio se agradece profundamente a todas las instituciones, vecinos y familias que participaron y acompañaron esta celebración, reafirmando juntos nuestros valores patrios y fortaleciendo el sentido de comunidad.

By Prensa Vla

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