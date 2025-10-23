Comunicado del Servicio de Agua – Corte de suministro por rotura de tubería.

Se informa a la comunidad que, debido a la rotura de una tubería de agua en la zona céntrica de la localidad, se ha procedido al corte del suministro de agua para realizar las tareas de reparación correspondientes.

Los barrios afectados por esta interrupción serán El Centro, El Once y zonas aledañas. Se estima que el servicio se normalizará alrededor de las 14 horas.

Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas de estos barrios mientras se realizan las tareas correspondientes para reestablecer el servicio.