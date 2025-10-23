Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Comunicado del Servicio de Agua – Corte de suministro por rotura de tubería.

Oct 23, 2025

Se informa a la comunidad que, debido a la rotura de una tubería de agua en la zona céntrica de la localidad, se ha procedido al corte del suministro de agua para realizar las tareas de reparación correspondientes.

Los barrios afectados por esta interrupción serán El Centro, El Once y zonas aledañas. Se estima que el servicio se normalizará alrededor de las 14 horas.

Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas de estos barrios mientras se realizan las tareas correspondientes para reestablecer el servicio.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Prefectura Naval Argentina, asistio a kayakistas en el Lago Nahuel Huapi.

Oct 23, 2025
Comunicado

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA INFORMA QUE VENCE LA SEGUNDA CUOTA DE LA TASA FIJA ANUAL.

Oct 23, 2025
Comunicado Desarrollo Humano

Últimos días de la entrega de Garrafas a todos los Beneficiarios del Bono de Gas.

Oct 23, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

“Angostura Limpia, Comunidad Inclusiva”: un proyecto que une recuperación personal y acción comunitaria.

23 octubre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local

Nueva Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines.

23 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Prefectura Naval Argentina, asistio a kayakistas en el Lago Nahuel Huapi.

23 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA INFORMA QUE VENCE LA SEGUNDA CUOTA DE LA TASA FIJA ANUAL.

23 octubre, 2025 Prensa Vla