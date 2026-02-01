Angostura Informa

Comunicado del Agua .

Ene 31, 2026

En el día de hoy se está llevando adelante el recambio de una válvula reguladora de presión en la calle Osa Mayor con el fin de poder abastecer a los lugares más altos del barrio Las Balsas.
Recordamos que se encuentra a disposición un camión cisterna para la provisión de agua potable a quienes lo necesiten.

📞 Solicitudes:

Subsecretaría de Servicios Públicos
📱 2944 389275
📱 2944 241601

(indicar dirección, nombre y apellido, barrio y número de contacto)
Muchas gracias por su comprensión y colaboración.

