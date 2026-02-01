Comunicado del Agua .

En el día de hoy se está llevando adelante el recambio de una válvula reguladora de presión en la calle Osa Mayor con el fin de poder abastecer a los lugares más altos del barrio Las Balsas.

Recordamos que se encuentra a disposición un camión cisterna para la provisión de agua potable a quienes lo necesiten.

📞 Solicitudes:

Subsecretaría de Servicios Públicos

📱 2944 389275

📱 2944 241601

(indicar dirección, nombre y apellido, barrio y número de contacto)

Muchas gracias por su comprensión y colaboración.