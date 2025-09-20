Campaña de detección de VIH y Sífilis en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén, invita a la comunidad a participar de la Campaña de detección de VIH y Sífilis, que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre en el Hospital Dr. Oscar Arraiz, en dos turnos: de 9 a 12 horas y de 13 a 15 horas.

La jornada estará destinada a la realización de tests rápidos, privados y confidenciales, con entrega de resultados en solo 15 minutos.

El objetivo de esta campaña es concientizar sobre la importancia de conocer el estado de salud y fomentar el cuidado y la prevención.