Campaña de detección de VIH y Sífilis en Villa La Angostura

Sep 19, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén, invita a la comunidad a participar de la Campaña de detección de VIH y Sífilis, que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre en el Hospital Dr. Oscar Arraiz, en dos turnos: de 9 a 12 horas y de 13 a 15 horas.

La jornada estará destinada a la realización de tests rápidos, privados y confidenciales, con entrega de resultados en solo 15 minutos.

El objetivo de esta campaña es concientizar sobre la importancia de conocer el estado de salud y fomentar el cuidado y la prevención.

By Prensa Vla

