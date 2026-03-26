Avanza el proceso para la obra de extensión de red de gas en Manzana K.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que continúa avanzando el proceso administrativo para la ejecución de la obra de extensión de red de gas en la Manzana K, en el marco de la Ordenanza N° 4177/24.Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de revisión por parte del área de auditoría, instancia previa necesaria para su aprobación definitiva.

Se aclara que el proceso administrativo en curso corresponde a la elaboración del pliego de licitación pública para la ejecución de los muros de contención, obra indispensable para poder avanzar con la red de gas en el sector.Estos trabajos son necesarios debido a las condiciones del terreno y constituyen una etapa previa obligatoria para la ejecución de la obra principal.

Dado el monto y la complejidad de la intervención, la obra deberá realizarse mediante licitación pública, cumpliendo con todas las instancias técnicas, administrativas y legales correspondientes.

El Municipio continúa trabajando para avanzar en este proyecto y mantener informada a la comunidad sobre cada una de sus etapas.