ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA – TORMENTAS ELÉCTRICAS.

Lunes 5 de enero de 2026 – Alcance: todas las Regionales
Se prevén condiciones favorables para la formación de núcleos de tormenta eléctrica seca, de intensidad media a alta, con baja probabilidad de precipitaciones efectivas.
El escenario meteorológico presenta marcada inestabilidad atmosférica, vientos variables y alta disponibilidad de combustible, configurando un riesgo elevado de incendios forestales por caída de rayos.
🔥 Índice de Peligro de Incendios (FWI): EXTREMO
• ISI: Muy Alto / Extremo → Alta probabilidad de ignición por rayo
• BUI: Muy Alto → Combustibles profundos disponibles
• Dificultad de control: Muy Alta
Ante este contexto, se dispone vigilancia reforzada, detección temprana y Ataque Ampliado prioritario ante eventuales focos ígneos.