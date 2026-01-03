Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA – TORMENTAS ELÉCTRICAS.

Ene 2, 2026

Lunes 5 de enero de 2026 – Alcance: todas las Regionales

Se prevén condiciones favorables para la formación de núcleos de tormenta eléctrica seca, de intensidad media a alta, con baja probabilidad de precipitaciones efectivas.

El escenario meteorológico presenta marcada inestabilidad atmosférica, vientos variables y alta disponibilidad de combustible, configurando un riesgo elevado de incendios forestales por caída de rayos.

🔥 Índice de Peligro de Incendios (FWI): EXTREMO

• ISI: Muy Alto / Extremo → Alta probabilidad de ignición por rayo

• BUI: Muy Alto → Combustibles profundos disponibles

• Dificultad de control: Muy Alta

Ante este contexto, se dispone vigilancia reforzada, detección temprana y Ataque Ampliado prioritario ante eventuales focos ígneos.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Condolencias por el fallecimiento de Marta Elena Millicay.

Ene 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Condolencias por el fallecimiento de Irene Calfuleo.

Ene 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Extensión del plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez

Dic 31, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA – TORMENTAS ELÉCTRICAS.

2 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Condolencias por el fallecimiento de Marta Elena Millicay.

2 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Condolencias por el fallecimiento de Irene Calfuleo.

2 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Extensión del plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez

31 diciembre, 2025 Prensa Vla