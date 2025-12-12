Alerta Meteorológico por fuertes vientos

Prefectura Naval Argentina informa a la comunidad que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, durante este fin de semana se registrarán fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Frente a estas condiciones, se aconseja adoptar medidas de precaución, especialmente a quienes tengan previsto realizar actividades náuticas o recreativas. Se recomienda consultar previamente a la Autoridad Marítima Nacional para conocer el estado operativo del puerto, y mantenerse actualizado sobre la situación meteorológica a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La Prefectura Naval Argentina reitera su compromiso con la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en las aguas del país, fortaleciendo permanentemente las tareas de prevención, control y asistencia a la comunidad.