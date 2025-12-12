Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Alerta Meteorológico por fuertes vientos

Dic 11, 2025

Prefectura Naval Argentina informa a la comunidad que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, durante este fin de semana se registrarán fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Frente a estas condiciones, se aconseja adoptar medidas de precaución, especialmente a quienes tengan previsto realizar actividades náuticas o recreativas. Se recomienda consultar previamente a la Autoridad Marítima Nacional para conocer el estado operativo del puerto, y mantenerse actualizado sobre la situación meteorológica a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La Prefectura Naval Argentina reitera su compromiso con la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en las aguas del país, fortaleciendo permanentemente las tareas de prevención, control y asistencia a la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

La Direccion de Residuos Solidos Urbanos – INFORMA

Dic 11, 2025
Comunicado

Prefectura Naval brindo asistencia a una mujer en Villa La Angostura

Dic 11, 2025
Comunicado

IMPI alto: extremar cuidados

Dic 6, 2025

Otras noticias

Comunicado

Alerta Meteorológico por fuertes vientos

11 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Orquesta Municipal celebró sus 20 años con una sesión especial y un concierto colmado de público.

11 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura sigue avanzando con los trabajos de asfalto en el Barrio El Mallin.

11 diciembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Direccion de Residuos Solidos Urbanos – INFORMA

11 diciembre, 2025 Prensa Vla