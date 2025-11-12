Acción Ciudadana: jornadas de capacitación en primeros auxilios y RCP en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar de las jornadas “Acción Ciudadana”, una propuesta abierta a la comunidad que brindará herramientas de prevención y primeros auxilios básicos, destinadas a clubes sociales, organizaciones y vecinos en general.

El objetivo es fortalecer las capacidades comunitarias ante situaciones de emergencia, promoviendo la participación y el compromiso ciudadano en el cuidado de la salud y la seguridad colectiva.

📅 Fechas y horarios:

Primeros Auxilios: Lunes 17 de noviembre, de 14 a 18 hs.

RCP: Martes 18 de noviembre, de 9 a 12 hs.

📍 Lugar: Salón Mutual Policial, Las Frambuesas N° 241

📞 Más información: 2994124215 / 2944896078 / 2944284004

🔗 Inscripciones: a través del link disponible en redes oficiales.

Estas capacitaciones se desarrollan en el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Villa La Angostura y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, orientado a brindar herramientas útiles para la acción ciudadana y la prevención cotidiana.