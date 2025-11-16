🚧 Cortes de tránsito – Carrera Tria “Chichi Irizar”

La Municipalidad de Villa La Angostura informa los sectores que tendrán restricciones por el desarrollo de la carrera:

🔹 Cruces de ruta

Puente Las Piedritas: control de Tránsito

Puente Río Bonito: control de Policía

🔹 Zona del Puerto

Personal de Tránsito realizará ordenamiento y señalización en los sectores críticos por donde pasan los corredores.

🔹 Interrupciones de ingreso

Bv. Nahuel Huapi – Piuquén

Quetrihue – Piuquén

🔹 Carrera de Niños – 14 hs

Corte total en Virgen de la Asunción, entre Bv. Nahuel Huapi y Quetrihue.

👉 Pedimos a vecinos y visitantes circular con precaución y respetar las indicaciones del personal. ¡Gracias por acompañar este evento deportivo!