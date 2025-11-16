Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

🚧 Cortes de tránsito – Carrera Tria “Chichi Irizar”

Nov 15, 2025

🚧 Cortes de tránsito – Carrera Tria “Chichi Irizar”

La Municipalidad de Villa La Angostura informa los sectores que tendrán restricciones por el desarrollo de la carrera:

🔹 Cruces de ruta

Puente Las Piedritas: control de Tránsito

Puente Río Bonito: control de Policía

🔹 Zona del Puerto
Personal de Tránsito realizará ordenamiento y señalización en los sectores críticos por donde pasan los corredores.

🔹 Interrupciones de ingreso

Bv. Nahuel Huapi – Piuquén

Quetrihue – Piuquén

🔹 Carrera de Niños – 14 hs
Corte total en Virgen de la Asunción, entre Bv. Nahuel Huapi y Quetrihue.

👉 Pedimos a vecinos y visitantes circular con precaución y respetar las indicaciones del personal. ¡Gracias por acompañar este evento deportivo!

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

COMUNICADO– CORTE DE RUTA DURANTE EL GRAN FONDO 7 LAGOS

Nov 15, 2025
Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Alto Manzano.

Nov 14, 2025
Comunicado

Tu Voz Cuenta, para que construyamos la villa que queremos.

Nov 14, 2025

Otras noticias

Comunicado

🚧 Cortes de tránsito – Carrera Tria “Chichi Irizar”

15 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

COMUNICADO– CORTE DE RUTA DURANTE EL GRAN FONDO 7 LAGOS

15 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Alto Manzano.

14 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Tu Voz Cuenta, para que construyamos la villa que queremos.

14 noviembre, 2025 Prensa Vla