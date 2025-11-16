🚧 Cortes de tránsito – Carrera Tria “Chichi Irizar”
La Municipalidad de Villa La Angostura informa los sectores que tendrán restricciones por el desarrollo de la carrera:
🔹 Cruces de ruta
Puente Las Piedritas: control de Tránsito
Puente Río Bonito: control de Policía
🔹 Zona del Puerto
Personal de Tránsito realizará ordenamiento y señalización en los sectores críticos por donde pasan los corredores.
🔹 Interrupciones de ingreso
Bv. Nahuel Huapi – Piuquén
Quetrihue – Piuquén
🔹 Carrera de Niños – 14 hs
Corte total en Virgen de la Asunción, entre Bv. Nahuel Huapi y Quetrihue.
👉 Pedimos a vecinos y visitantes circular con precaución y respetar las indicaciones del personal. ¡Gracias por acompañar este evento deportivo!