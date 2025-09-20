Angostura Informa

Villa La Angostura realizó con éxito el 4° Encuentro de Plantas para la Salud

Sep 20, 2025

Este sábado se llevó a cabo con gran convocatoria el 4° Encuentro de Plantas para la Salud, una jornada organizada por la Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, en las instalaciones del CPEM N°17.

Bajo la consigna “Jardines comestibles: cultivar para sanar”, vecinos y vecinas participaron de una completa propuesta que incluyó charlas, talleres prácticos, recorridos guiados y una feria de emprendedores, donde se compartieron saberes y experiencias vinculadas al cuidado de la salud y el bienestar a través de la tierra y la producción local.

La actividad buscó fortalecer el vínculo con la naturaleza y difundir prácticas que contribuyen a mejorar la calidad de vida, resaltando la importancia de la huerta como un espacio de aprendizaje, alimentación saludable y conexión comunitaria.

