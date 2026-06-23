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Municipalidad de Villa la Angostura

Incendios Forestales recuerda que las quemas autorizadas pueden realizarse hasta las 18 horas.

Jun 23, 2026

La Brigada de Incendios Forestales de Villa La Angostura informa a la comunidad que, en el marco del período habilitado para las quemas de restos vegetales dispuesto por la Provincia del Neuquén, las quemas autorizadas podrán realizarse únicamente hasta las 18:00 horas.

Esta medida forma parte del Plan Integral Provincial de Manejo de Combustible, cuyo objetivo es reducir el material vegetal acumulado con vistas a la temporada estival, contribuyendo a la prevención de incendios forestales y al control de roedores.

Se recuerda que la habilitación del período de quemas no implica la realización libre de las mismas. Toda quema debe contar previamente con la correspondiente autorización emitida por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Las personas interesadas deberán iniciar el trámite de manera presencial en la oficina del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, ubicada en Obispo de Nevares 266, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

La autorización será otorgada únicamente luego de cumplirse los requisitos administrativos y de seguridad establecidos, incluyendo la inspección del lugar por parte del personal correspondiente.

Asimismo, para realizar una quema autorizada es obligatorio contar con las medidas de seguridad necesarias, tales como disponer de agua suficiente, herramientas de control, personal responsable durante toda la actividad y asegurar la extinción total del fuego una vez finalizada la tarea.

Desde la Brigada de Incendios Forestales se recuerda que la prevención de incendios es una responsabilidad compartida. Respetar los horarios establecidos, realizar los trámites correspondientes y no efectuar quemas sin autorización contribuye a proteger a las personas, las viviendas, el bosque y el ambiente.

Consultas

📍 Oficina: Obispo de Nevares 266
🕘 Atención: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs
📞 Tel./WhatsApp: 2994 679014
✉️ Correo electrónico: incendios.vlangostura@gmail.com

By Prensa Vla

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