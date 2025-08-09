Tarde de películas para chicos este Domingo 10 de agosto en el CCI.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Cultura, invita a toda la comunidad a disfrutar de una tarde divertida y gratuita.

Este domingo 10 de agosto, en el CCI – Barrio Mallin, se realizará una proyección de película especialmente destinada a niños y niñas menores de 12 años.

La actividad comenzará a las 16:00 horas y es una excelente oportunidad para compartir en familia, disfrutar del cine y vivir un momento de alegría y entretenimiento en un espacio seguro y preparado para los más pequeños. La entrada es libre y gratuita.

Los esperamos a todos para pasar una tarde llena de diversión y buen humor.

Lugar: CCI Barrio Malín.

Fecha y hora: Domingo 10 de agosto, 16:00 hs

Organizan:Municipalidad de Villa La Angostura, Secretaría de Deportes y Secretaría de Cultura