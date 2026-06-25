Rescate de renovales nativos: una oportunidad para conservar nuestro bosque

La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda a vecinos, profesionales y desarrolladores que el período de otoño e invierno constituye una época propicia para el rescate de renovales de especies nativas.

En muchos casos, antes de iniciar una obra o de realizar intervenciones para conocer la topografía del terreno, delimitar sectores o tramitar autorizaciones forestales, se efectúan tareas sobre el sotobosque que pueden afectar numerosos ejemplares jóvenes de especies autóctonas. Sin embargo, gran parte de estos renovales pueden ser rescatados y conservados mediante prácticas sencillas que aumentan significativamente sus posibilidades de supervivencia.

Los renovales son árboles jóvenes que representan el futuro de nuestro bosque nativo. Su rescate permite conservar material vegetal adaptado a las condiciones locales y reduce la necesidad de extraer ejemplares del ambiente natural para futuras tareas de restauración y forestación.

Una vez rescatados, los ejemplares pueden viverizarse en el mismo predio (si se dispone de agua para riego durante la temporada estival), trasladarse a otro sitio con mejores condiciones de mantenimiento o donarse al Vivero Municipal. Posteriormente, estos árboles podrán ser utilizados para recomponer áreas intervenidas y reforestar los lotes una vez finalizada la construcción.

Para maximizar las posibilidades de supervivencia, se recomienda rescatar ejemplares de pequeño tamaño, extraerlos con el mayor volumen posible de raíces y suelo adherido (capellón), proteger dicho capellón durante el traslado, usar enmiendas y utilizar recipientes rígidos con drenaje y profundos para su viverización. Las bolsas de nylon o macetas flexibles no son recomendables, ya que suelen deformarse al manipularlas y pueden provocar daños en las raíces.

Es importante recordar que toda intervención sobre el bosque nativo debe realizarse con las autorizaciones correspondientes. Antes de intervenir un lote, los interesados deberán gestionar los permisos ante la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa La Angostura y ante la Dirección General de Recursos Forestales de la Provincia del Neuquén.

Consultas:

medioambiente@villalaangostura.gov.ar

bosquesvla@gmail.com

La disponibilidad de ejemplares nativos en los viveros de la región es limitada. Cada renoval que logramos rescatar representa un árbol más para el futuro y una contribución concreta a la conservación de nuestros bosques.

Construir y conservar van de la mano.