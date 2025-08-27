Angostura Informa

Secretaría de Desarrollo Humano: Entrega de Bonos de Gas

Ago 27, 2025

La Secretaría de Desarrollo Humano INFORMA que se estarán entregando los bonos de gas, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30 horas en calle Huiliches N° 41.
Para recibir el bono deben acercarse con la garrafa vacía.
Para mayor información comunicarse al teléfono 2944204259 en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

