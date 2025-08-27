Secretaría de Desarrollo Humano: Entrega de Bonos de Gas

La Secretaría de Desarrollo Humano INFORMA que se estarán entregando los bonos de gas, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30 horas en calle Huiliches N° 41.

Para recibir el bono deben acercarse con la garrafa vacía.

Para mayor información comunicarse al teléfono 2944204259 en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

Navegación de entradas