Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Secretaría de Deportes – Avances en la reparación y mejoramiento del Gimnasio Municipal "Enrique Barbagelata".

Ago 7, 2025

La Secretaría de Deportes informa que, hasta la fecha, se han cambiado el 80% de las luminarias del Gimnasio Municipal “Enrique Barbagelata”, un trabajo en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y personal del EPEN, con el objetivo de garantizar un espacio más seguro, accesible y funcional para toda la comunidad.

Se solicita a la comunidad colaborar cuidando las luminarias reparadas y manteniendo en buen estado las instalaciones en general, para prolongar la vida útil de las mismas y garantizar un uso adecuado del espacio.

En los próximos días, se completará el 100% de las luminarias faltantes y se procederá a la colocación de nuevas, finalizando así el plan de mejoras en la iluminación del gimnasio, que también incluye trabajos de reacondicionamiento de superficies, limpieza de playón, instalación de nuevo equipamiento y mejoras en el alumbrado en sectores clave, especialmente en el ingreso.

Estas obras forman parte de un plan integral para potenciar las instalaciones deportivas públicas, promoviendo mayor seguridad y comodidad para todos los usuarios.

