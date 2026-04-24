Se realizó un nuevo curso de RCP en Villa La Angostura para vecinos e instituciones

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Dirección de Protección Civil, llevó adelante un nuevo curso gratuito de Reanimación Cardiopulmonar – RCP, primeros auxilios y uso de DEA, destinado a vecinos, instituciones y personal municipal. La capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Protección Civil y se desarrolló en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

Durante la jornada, los participantes aprendieron técnicas básicas de reanimación, maniobra de Heimlich y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), con prácticas sobre muñecos de simulación. El objetivo es brindar herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia hasta la llegada del servicio médico.

Desde el Municipio se informó que se continuará con este tipo de capacitaciones abiertas y gratuitas en distintos puntos de la localidad, para que más personas sepan cómo actuar ante una emergencia.