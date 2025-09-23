Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

Sep 23, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa a la comunidad que según establece el Decreto N° 2060/2025, se abre el registro de oposición para la obra pública y contribución por mejora a la Obra de Suministro de energía eléctrica y alumbrado público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6. Que a través de la Ordenanza N° 4249-2025, se declara como Obra Pública, el Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al Lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

El registro de oposición estará a disposición en las dependencias de la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obras Públicas.

El plazo de oposición será de 30 días corridos, según lo establece el Artículo N° 18, de la Ordenanza N° 180/84.Secretaría de Planeamiento, Catastro y Medio Ambiente.Avda. Nahuel Huapi y Calafate

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de un Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica.

Sep 23, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, invita al Taller Situación de Residuos

Sep 23, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

¡Últimos días para tratar los residuos forestales antes de la veda de quema!

Sep 23, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de un Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica.

23 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, invita al Taller Situación de Residuos

23 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

23 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

¡Últimos días para tratar los residuos forestales antes de la veda de quema!

23 septiembre, 2025 Prensa Vla