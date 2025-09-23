Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa a la comunidad que según establece el Decreto N° 2060/2025, se abre el registro de oposición para la obra pública y contribución por mejora a la Obra de Suministro de energía eléctrica y alumbrado público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6. Que a través de la Ordenanza N° 4249-2025, se declara como Obra Pública, el Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al Lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

El registro de oposición estará a disposición en las dependencias de la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obras Públicas.

El plazo de oposición será de 30 días corridos, según lo establece el Artículo N° 18, de la Ordenanza N° 180/84.Secretaría de Planeamiento, Catastro y Medio Ambiente.Avda. Nahuel Huapi y Calafate