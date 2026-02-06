Respuesta inmediata para la escuela de Skate.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura lamentamos profundamente la situación ocurrida con el módulo utilizado por la Escuela de Skate local y comprendemos el malestar generado, especialmente por tratarse de un espacio construido con esfuerzo y destinado a la práctica deportiva de niños y jóvenes de nuestra comunidad.

Ante lo sucedido, el Secretario de Deportes, Walter Espíndola, tomó contacto directo con los responsables de la Escuela de Skate, interiorizándose de la situación y poniéndose a disposición de manera inmediata. Según lo conversado en el lugar, durante el armado de puestos para la Fiesta de los Jardines el módulo fue desarmado de manera involuntaria, cuando podría haber sido simplemente trasladado sin sufrir daños.

Como respuesta concreta, desde la Secretaría de Deportes se propuso avanzar en la construcción de una nueva estructura, en este caso de hierro, más segura y duradera, reutilizando material disponible en el Parque Industrial. Ya se acordó realizar una recorrida para evaluar los elementos y avanzar en el armado de una nueva rampa que permita retomar las clases y actividades lo antes posible.

Desde el Municipio reafirmamos nuestro compromiso con el deporte, con las escuelas locales y con el cuidado de los espacios destinados a la formación y recreación de nuestros chicos y chicas.

Seguiremos trabajando en conjunto para dar una solución definitiva y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.