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Municipalidad de Villa la Angostura

La Legislatura aprobó el financiamiento para ALIVILLA: Un paso decisivo hacia una solución energética definitiva para Villa La Angostura

Jun 25, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura celebra la aprobación por parte de la Legislatura de la Provincia del Neuquén del financiamiento destinado a obras estratégicas de infraestructura energética, entre las que se encuentra el proyecto ALIVILLA: la interconexión eléctrica entre Alicurá y Villa La Angostura.

La medida habilita el acceso a un programa de financiamiento de la CAF por 137,8 millones de dólares, destinado a infraestructura de suministro energético sustentable. Dentro de ese programa se incluyen ALIVILLA y la primera etapa del Cierre del Anillo Norte, dos inversiones fundamentales para mejorar la seguridad, confiabilidad y capacidad del sistema eléctrico provincial.  

Para Villa La Angostura, ALIVILLA representa mucho más que una obra de energía: significa avanzar hacia una solución estructural y definitiva para dejar atrás la generación aislada, reducir la dependencia del abastecimiento mediante combustibles y acompañar el crecimiento sostenido de nuestra comunidad, de la actividad turística y de toda la región de los Lagos del Sur.

El proyecto contempla una línea de alta tensión de 132 kV que vinculará a Villa La Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de Alicurá. Además de mejorar la calidad y estabilidad del servicio, permitirá proyectar el desarrollo energético futuro del corredor de la Ruta 237 y dejar prevista infraestructura para una futura vinculación con Villa Traful.  

La aprobación legislativa constituye un paso institucional decisivo para concretar una obra esperada desde hace años. Desde el Municipio destacamos el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén, de la Legislatura y del EPEN para transformar una demanda histórica de Villa La Angostura en una inversión concreta, estratégica y con impacto directo en la calidad de vida de vecinos, vecinas, prestadores turísticos, comercios e instituciones.

ALIVILLA permitirá que Villa La Angostura tenga la infraestructura energética que necesita para crecer con previsibilidad, fortalecer su desarrollo turístico y productivo y consolidar una matriz más eficiente y sustentable para los próximos años.

By Prensa Vla

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