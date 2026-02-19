Récord histórico: más de 60.000 personas, ocupación turística superior al 91% y más de $500 millones en ventas consolidaron el éxito de la Fiesta de los Jardines 2026

La Fiesta Nacional de los Jardines 2026 se consolidó como uno de los eventos más convocantes y trascendentes en la historia de Villa La Angostura, alcanzando un récord de más de 60.000 asistentes durante las cuatro jornadas, una cifra que triplica ampliamente los 22.000 asistentes registrados en la edición anterior, reafirmando su rol como motor cultural, turístico y económico de la localidad.

Del total de asistentes, se estima que el 60% correspondió a residentes y el 40% a turistas, reflejando tanto el fuerte sentido de pertenencia de la comunidad como el creciente posicionamiento del evento como atractivo turístico regional y nacional. Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la articulación público-privada, que permitió optimizar recursos municipales.

Gracias al acompañamiento de sponsors locales, se logró cubrir parte de los costos de alojamiento y catering de los artistas nacionales, fortaleciendo el compromiso del sector privado con el desarrollo de la fiesta y promoviendo un modelo de gestión colaborativo que potencia los recursos disponibles.

El operativo de seguridad se desarrolló con total normalidad, sin registrarse incidentes durante las cuatro jornadas, como resultado del trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales, especialmente Protección Civil, Tránsito y Seguridad, junto al acompañamiento de las fuerzas provinciales, garantizando un entorno seguro y ordenado para todos los asistentes. El impacto económico fue ampliamente positivo y transversal a toda la economía local.

Las instituciones participantes en el patio gastronómico y los más de 100 emprendedores locales y regionales alcanzaron niveles de ventas históricos, superando en conjunto más de 500 millones de pesos, generando ingresos directos para organizaciones de la comunidad, fortaleciendo su sustentabilidad y consolidando a la fiesta como una plataforma concreta de desarrollo económico local y regional.

Asimismo, se registró un fuerte impacto en los comercios de cercanía, incluyendo supermercados, almacenes, estaciones de servicio, comercios gastronómicos, transporte y servicios turísticos, que experimentaron un incremento significativo en su nivel de actividad respecto de un fin de semana habitual de temporada alta.

El evento también generó un importante efecto en el empleo directo e indirecto, mediante la contratación de personal para tareas de logística, gastronomía, montaje, sonido, limpieza, seguridad, transporte, producción y servicios asociados.

Asimismo, se promovió el desarrollo de la escena cultural mediante la contratación de 25 bandas y artistas locales y regionales, generando oportunidades concretas para el sector artístico y reafirmando el compromiso de esta gestión con el fortalecimiento de la economía cultural.

Este movimiento económico se vio acompañado por un incremento significativo de la demanda en el sector turístico, hotelero y comercial, dinamizando el entramado laboral local y regional y priorizando la generación de trabajo y el desarrollo de proveedores y trabajadores locales.

En paralelo, la actividad turística registró niveles de ocupación excepcionales:

97,8% de ocupación en Alojamientos Turísticos Temporales (ATT)

89,1% de ocupación en el resto de la oferta turística formal

Promedio general de ocupación del 91,6%

Este indicador representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores, donde la ocupación promedio para la Fiesta fue del 81,2% en 2025 y del 76,8% en 2024, confirmando el rol estratégico de la Fiesta Nacional de los Jardines como dinamizador de la economía local y generador de demanda turística incremental.

Asimismo, la planificación permitió una organización eficiente del operativo general, optimizando la afectación de recursos humanos y fortaleciendo la capacidad operativa municipal para llevar adelante un evento de esta magnitud.

La edición 2026 dejó en evidencia que, mediante planificación, articulación institucional y trabajo conjunto con el sector privado y la comunidad, es posible impulsar eventos de gran escala que fortalecen la identidad local, generan oportunidades concretas para instituciones, emprendedores y trabajadores, dinamizan el comercio y posicionan a Villa La Angostura como uno de los destinos turísticos y culturales más destacados del país.