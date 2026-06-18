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Municipalidad de Villa la Angostura

Una buena convocatoria acompañó la previa y transmisión del partido entre Argentina y Argelia

Jun 17, 2026


Con una importante participación de niños, niñas y familias, anoche comenzó en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado la propuesta organizada por la Municipalidad de Villa La Angostura para vivir en pantalla gigante el encuentro entre la Selección Argentina y Argelia, en el marco del Mundial 2026.
La jornada incluyó una previa recreativa con juegos, intercambio de figuritas y actividades para compartir en familia, generando un espacio de encuentro y diversión para los más chicos antes del inicio del partido.
Del evento participaron el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano, encabezado por Fernanda Condori; personal de la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Walter Espindola; integrantes de la Secretaría de Ciudadanía, conducida por Paula Zunino; y el secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, quienes acompañaron las actividades y compartieron la jornada con los vecinos.
La iniciativa, impulsada de manera conjunta por las distintas áreas municipales, permitió que la comunidad disfrutara de una nueva experiencia de encuentro, alentando a la Selección Argentina en un clima de alegría y buffet

By Prensa Vla

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