Proceso de Evaluación concurso Adjudicación de Licencias de Taxi y Remisse.

Ene 27, 2026

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, de Villa La Angostura, informa a la comunidad que en el día de la fecha ha finalizado el proceso de evaluación de los postulantes al concurso para la adjudicación de 3 licencias de taxis y 1 remis en la localidad.

Luego de un riguroso análisis de antecedentes y cumplimiento de requisitos conforme la Ordenanza 3333/2018, se ha determinado la pre-asignación de nuevas licencias a aquellos postulantes que han demostrado cumplimiento normativo, idoneidad y compromiso con la prestación de un servicio de calidad para los vecinos y visitantes de nuestra localidad.

Este proceso se llevó a cabo con total transparencia y conforme a la normativa vigente, garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes y priorizando el beneficio de la comunidad en términos de seguridad y eficiencia en el transporte público.

Los postulantes pre-adjudicados son:

   SobrePuntaje
REMIS1Matuz María Magdalena684632
     
TAXIS1Cornelio Laura684336
 2Martinez Feliciano680036
 3Gonzalo Zárate683933

En orden de mérito siguen:

4Fuentes Fernando684932
5Osterman Eva685131
6Schevenzel Daniel H.686327
7Brizuela Fabio Yoel686416

Asimismo, se informa que los postulantes restantes cuentan con un plazo de cinco (5) días corridos para presentar impugnaciones, conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

