Proceso de Evaluación concurso Adjudicación de Licencias de Taxi y Remisse.

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, de Villa La Angostura, informa a la comunidad que en el día de la fecha ha finalizado el proceso de evaluación de los postulantes al concurso para la adjudicación de 3 licencias de taxis y 1 remis en la localidad.
Luego de un riguroso análisis de antecedentes y cumplimiento de requisitos conforme la Ordenanza 3333/2018, se ha determinado la pre-asignación de nuevas licencias a aquellos postulantes que han demostrado cumplimiento normativo, idoneidad y compromiso con la prestación de un servicio de calidad para los vecinos y visitantes de nuestra localidad.
Este proceso se llevó a cabo con total transparencia y conforme a la normativa vigente, garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes y priorizando el beneficio de la comunidad en términos de seguridad y eficiencia en el transporte público.
Los postulantes pre-adjudicados son:
|Sobre
|Puntaje
|REMIS
|1
|Matuz María Magdalena
|6846
|32
|TAXIS
|1
|Cornelio Laura
|6843
|36
|2
|Martinez Feliciano
|6800
|36
|3
|Gonzalo Zárate
|6839
|33
En orden de mérito siguen:
|4
|Fuentes Fernando
|6849
|32
|5
|Osterman Eva
|6851
|31
|6
|Schevenzel Daniel H.
|6863
|27
|7
|Brizuela Fabio Yoel
|6864
|16
Asimismo, se informa que los postulantes restantes cuentan con un plazo de cinco (5) días corridos para presentar impugnaciones, conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones.