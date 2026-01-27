Proceso de Evaluación concurso Adjudicación de Licencias de Taxi y Remisse.

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, de Villa La Angostura, informa a la comunidad que en el día de la fecha ha finalizado el proceso de evaluación de los postulantes al concurso para la adjudicación de 3 licencias de taxis y 1 remis en la localidad.

Luego de un riguroso análisis de antecedentes y cumplimiento de requisitos conforme la Ordenanza 3333/2018, se ha determinado la pre-asignación de nuevas licencias a aquellos postulantes que han demostrado cumplimiento normativo, idoneidad y compromiso con la prestación de un servicio de calidad para los vecinos y visitantes de nuestra localidad.

Este proceso se llevó a cabo con total transparencia y conforme a la normativa vigente, garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes y priorizando el beneficio de la comunidad en términos de seguridad y eficiencia en el transporte público.

Los postulantes pre-adjudicados son:

Sobre Puntaje REMIS 1 Matuz María Magdalena 6846 32 TAXIS 1 Cornelio Laura 6843 36 2 Martinez Feliciano 6800 36 3 Gonzalo Zárate 6839 33

En orden de mérito siguen:

4 Fuentes Fernando 6849 32 5 Osterman Eva 6851 31 6 Schevenzel Daniel H. 6863 27 7 Brizuela Fabio Yoel 6864 16

Asimismo, se informa que los postulantes restantes cuentan con un plazo de cinco (5) días corridos para presentar impugnaciones, conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones.