Comienza la 9ª edición del Verano Teatral y de Artes Escénicas en Villa La Angostura

Del 31 de enero al 2 de febrero se desarrollará en Villa La Angostura la novena edición del Verano Teatral y de Artes Escénicas, una propuesta que ofrecerá tres días a puro teatro, con espectáculos y espacios de formación destinados a infancias, jóvenes y adultos.

Las actividades comenzarán el sábado 31 de enero, a partir de las 10 horas, en el Centro de Convenciones Arrayanes, con el Taller de Actuación / Composición “Abrir la puerta para ir a actuar”, dictado por Viviana Vázquez y Diego Brizuela, dirigido a jóvenes y adultos, en el horario de 10 a 13 hs.

Quienes participen del taller podrán formar parte de la actuación de apertura del festival, que se realizará ese mismo día a las 20 hs en la Casa de la Cultura.

Los espectáculos continuarán entre el sábado 31 de enero y el lunes 2 de febrero, teniendo como sedes el Centro de Convenciones Arrayanes (Las Frutillas 10) y la Casa de la Cultura (Las Frambuesas 32).

El 9º Verano Teatral y de Artes Escénicas ofrecerá, además de capacitaciones, obras locales, regionales y de distintas provincias del país.

La programación incluye propuestas de humor, performance, comedia dramática y stand up, con un total de cinco puestas escénicas y tres talleres de actuación destinados a infancias, jóvenes y adultos

.Tanto los espectáculos como los talleres serán a la gorra consciente.

Para reservas e inscripciones, comunicarse al 2944 659525 (Sol).