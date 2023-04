Nuevo Torneo de Ajedrez Nacional en Angostura

La Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, junto a Coldwell Banker Patagonia Lakes invita a participar de un nuevo Torneo de Ajedrez Nacional, que se realizará entre el 25 y el 28 de mayo en el Centro de Congresos y Convenciones de Villa La Angostura.

Informes e inscripciones al +5491150458291 o completando el formulario web en https://forms.gle/73sf3ZW989frQ6uV7

BASES

Inscripción: Hasta el martes 23 de mayo 2023

Sistema de Juego: Suizo a Siete (7) Rondas

Ritmo de Juego: 60′ min. + 30” seg. x Jugada.

Lugar de Juego: Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes – VLA –

Cronograma:

Jueves 25/05

● 10:00hs. Acreditación Jugadores

● 12:00hs. Inauguración del Torneos – Charla Informativa a cargo del AN

● 12.20hs. Ingreso Habilitado Sala de Juego

● 12:30hs. Primera Ronda

● 18.20hs. Ingreso Habilitado Sala de Juego

● 18:30hs. Segunda Ronda

Viernes 26/05

● 09:50hs. Ingreso Habilitado Sala de Juego

● 10:00hs. Tercera Ronda.

● 16:50hs. Ingreso Habilitado Sala de Juego

● 17:00hs. Cuarta Ronda

● 21:00hs. Acreditación Torneo Blitz

● 21:30hs. Bienvenida – Charla Informativa – Pareo Blitz

● 22:00hs. Torneo Blitz 7 Rondas (5 + 3)

Sábado 27/05

● 10:50hs Ingreso Habilitado Sala de Juego

● 11:00hs. Quinta Ronda.

● 17:50hs. Ingreso Habilitado Sala de Juego

● 18:00hs. Sexta Ronda.

Domingo 28/05

● 09.50hs. Ingreso Habilitado Sala de Juego

● 10:00hs. Séptima Ronda.

● 13:30hs. Ceremonia de Clausura – Entrega de Premios.

Autoridades del torneo:

Organizador: Gabriel H. Dell´Acqua

Director General: Xavier Cugat

Arbitro Principal: AN / Santiago Jara

Árbitros Adjuntos: AR Pablo Garcia Vega

Lugar de Juego:

Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes – (Las Frutillas 10 VLA)

“El Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes, único en la región, está específicamente

diseñado para satisfacer el desarrollo de reuniones de primer nivel.

Favorecido por su emplazamiento, cercano al centro comercial, y por su arquitectura Andino

Patagónica, es elegido por importantes corporaciones para realizar sus lanzamientos de productos,

presentaciones, congresos y reuniones directivas.

Las sedes y los escenarios son una parte importante, pero la predisposición abonada por la Naturaleza,

el Encanto y la Magia, de Villa la Angostura, aseguran el éxito y la exclusividad del evento”.

Comité de Apelaciones:

El comité estará integrado por el Director del Torneo, y los cuatro primeros titulados de la

competencia.

Teléfonos móviles:

Está estrictamente prohibido ingresar a la sala de juego (halls de entrada, baños, área de

fumadores) con teléfonos y cualquier equipamiento electrónico, caso contrario el jugador

perderá el punto de la ronda.

Está prohibido tener un teléfono móvil en el cuerpo, saco o valija en el área de juego, baños y

área de fumadores. En caso de infringir esta regla se dará por perdida la partida.

En caso de que el árbitro lo solicite, el jugador puede ser consultado si posee un dispositivo móvil

con él, si el jugador se niega, será considerado como si portase uno y el árbitro tomará la decisión

acorde a la situación.

Una vez que la partida haya terminado está todavía prohibido el uso del cualquier dispositivo en

el área de juego.

Byes

Se podrán solicitar dos (2) byes como máximo (½ pt) para las cinco (5) primeras rondas. La

solicitud se deberá de informar a los árbitros antes de la ronda solicitada.

Tiempo de Tolerancia

El tiempo de demora para presentarse ante el tablero es de 30 minutos a partir de la hora

anunciada para el comienzo de la ronda.

Acreditaciones

El jugador que no confirme su presencia antes del martes 23 de mayo no será emparejado.

Escalas de Premios:

Competencia Principal: $ 200.000

1° $ 50.000 + Trofeo Artesanal

2° $ 30.000 + Trofeo Artesanal

3° $ 25.000 + Trofeo Artesanal

4° $ 20.000

5° $ 15.000

6° $ 10.000

7° $ 10.000

8° $ 10.000

Mejor Femenino – $ 10.000 + Trofeo Artesanal

Mejor Senior +60 – $ 10.000 + Trofeo Artesanal

Mejor Sub 2000 – $ 10.000 + Trofeo Artesanal

Mejor Sub 1800 Trofeo Artesanal

Mejor Menor 14 años – Trofeo Artesanal –

Segundo Menor 14 años – Trofeo Artesanal –

Tercer Menor 14 años – Trofeo ArtesanalMejor Menor 16 años – Trofeo Artesanal –

Segundo Menor 16 años – Trofeo Artesanal –

Tercer Menor 16 años – Trofeo Artesanal –

Inscripciones – Comunicaciones:

La participación está limitada a 160 jugadores por las dimensiones del lugar de juego.

El costo de inscripción es de $ 5.000 para el torneo principal y $ 2.000 para el torneo de Blitz. El

costo promocional para ambas competencias es de $ 6.000

e-mail: gabrielhernandellacqua@gmail.com

Congresos: Gabriel H. Dell´Acqua +54 1150458291