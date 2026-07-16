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Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevo llamado a convocatoria a Concurso de Precios para la contratación de un servicio de camión volcador

Jul 16, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Atención al Vecino, informa la convocatoria al Concurso de Precios N.º 19/2026 para la contratación de un servicio de camión volcador destinado al retiro de residuos generales, residuos de espacios públicos, material forestal proveniente de podas, distribución de leña del Plan Calor y otras tareas operativas.


Las ofertas podrán presentarse hasta las 11:00 horas del jueves 30 de julio de 2026 en la Mesa de Entradas de la Municipalidad, ubicada en Obispo de Nevares N.º 32. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 12:00 horas en el Centro de Convenciones, sito en Las Frutillas N.º 10.
Las personas interesadas podrán retirar el pliego de bases y condiciones en la Mesa de Entradas o solicitarlo por correo electrónico a vecinos@villalaangostura.gov.ar.

Descarga del Pliego:

1576-Decreto-Concurso-de-Precios-N19-Contratación-de-Servicio-de-Camión-VolcadorDescarga

By Prensa Vla

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